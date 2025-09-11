InícioPolítica
Itamaraty rebate ameaça de secretário dos EUA sobre julgamento de Bolsonaro

Marco Rubio chamou o julgamento de Bolsonaro de "caça às bruxas" e chamou Moraes de "abusador de direitos humanos"

Rubio publicou no X que os Estados Unidos vão responder apropriadamente à
Rubio publicou no X que os Estados Unidos vão responder apropriadamente à "caça às bruxas" contra Bolsonaro - (crédito: Evaristo Sá/AFP -- Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Ministério das Relações Exteriores rebateu, na noite desta quinta-feira (11/9), manifestações feitas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que criticou o resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rubio publicou no X que os Estados Unidos vão responder apropriadamente à "caça às bruxas" contra Bolsonaro. "As perseguições políticas pelo abusador de direitos humanos sancionou Alexandre de Moraes continuam, enquanto ele e outros no Supremo Tribunal do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu o secretário norte-americano.

Como resposta, o Itamaraty publicou que as manifestações de Marco Rubio são "ameaças" que ignoram a democracia brasileira além dos "fatos e as contundentes provas dos autos". 

"O Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo", escreveu o Itamaraty.

"Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem", finalizou o Ministério das Relações Exteriores, em outra publicação.

