Lula diz que governo agirá contra anistia de Bolsonaro

Presidente também criticou voto do ministro Luiz Fux, do STF, que absolveu Bolsonaro da tentativa de Golpe de estado

Lula em entrevista a Rede Bandeirantes - (crédito: Reprodução/Rede Bandeirantes)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo agirá contra quaisquer iniciativas do Congresso em propor a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e envolvidos na tentativa de Golpe de Estado, no 8 de Janeiro de 2023.

"O governo vai trabalhar contra a anistia", garantiu o presidente, em entrevista à Rede Bandeirantes veiculada na noite desta quinta-feira (11/9) e gravada na quarta-feira (10), antes de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão

"Estranho porque os mesmos que dizem que Bolsonaro não cometeu crime estão pedindo anistia em vez de defender a inocência do ex-presidente. Como pode pedir anistia antes de o processo ter terminado?", questionou Lula sobre as propostas de anistia a Bolsonaro.

Lula criticou Fux

No julgamento que condenou à prisão Bolsonaro e outros seis réus por tentativa de golpe, a Primeira Turma do STF formou maioria de 4 votos a 1. Durante a entrevista, o presidente rebateu o voto do ministro Luiz Fux, após ele absolver o ex-presidente no julgamento por golpe de Estado.

Segundo Lula, há “centenas” de provas de que Bolsonaro tentou o golpe, e se o ministro Fux não as levou em consideração, “é um problema dele”.

“Primeiro, o Bolsonaro tentou dar o golpe neste país. Ele tentou dar o golpe, e tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito”, disse.

“Se o ministro Fux não quiser as provas, é um problema dele. Eu acho que as provas são fartas. O ex-presidente, covardemente, articulou tudo. Pensou tudo e não teve coragem. Foi embora”, acrescentou em um trecho da entrevista divulgado nesta tarde.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde.

Por Francisco Artur de Lima
postado em 11/09/2025 20:44
