Lula diz que governo agirá contra anistia de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo agirá contra quaisquer iniciativas do Congresso em propor a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e envolvidos na tentativa de Golpe de Estado, no 8 de Janeiro de 2023.

"O governo vai trabalhar contra a anistia", garantiu o presidente, em entrevista à Rede Bandeirantes veiculada na noite desta quinta-feira (11/9) e gravada na quarta-feira (10), antes de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão.

"Estranho porque os mesmos que dizem que Bolsonaro não cometeu crime estão pedindo anistia em vez de defender a inocência do ex-presidente. Como pode pedir anistia antes de o processo ter terminado?", questionou Lula sobre as propostas de anistia a Bolsonaro.

Lula criticou Fux

No julgamento que condenou à prisão Bolsonaro e outros seis réus por tentativa de golpe, a Primeira Turma do STF formou maioria de 4 votos a 1. Durante a entrevista, o presidente rebateu o voto do ministro Luiz Fux, após ele absolver o ex-presidente no julgamento por golpe de Estado.

Segundo Lula, há “centenas” de provas de que Bolsonaro tentou o golpe, e se o ministro Fux não as levou em consideração, “é um problema dele”.

“Primeiro, o Bolsonaro tentou dar o golpe neste país. Ele tentou dar o golpe, e tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito”, disse.

“Se o ministro Fux não quiser as provas, é um problema dele. Eu acho que as provas são fartas. O ex-presidente, covardemente, articulou tudo. Pensou tudo e não teve coragem. Foi embora”, acrescentou em um trecho da entrevista divulgado nesta tarde.