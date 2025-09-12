Nikolas Ferreira: estudante que ameaçou deputado de morte é preso pela PF

A Polícia Federal (PF) prendeu, na quinta-feira (11/9), um estudante que ameaçou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) de morte em uma rede social. A intimidação foi feita na véspera de uma viagem do deputado ao estado. A identidade do estudante não foi revelada pela corporação.

Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em São Mateus (ES) e a PF apura se há participação de outras pessoas no crime de ameaça. Na tarde de ontem, o deputado publicou uma foto do suposto suspeito preso.

Em seus perfis nas redes, o parlamentar compartilhou diversos registros em que usuários fizeram referência ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos.

“Existem pessoas que precisam morrer, mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, tu tá na lista”, disse um em seu perfil no X.

Ele respondeu a outro usuário, que disse que Nikolas deveria ser o próximo. Esse post foi removido da rede social por violação aos termos de uso.

Leia também: Trump diz que suspeito de matar Charlie Kirk foi detido

O ativista de direita Charlie Kirk foi morto por um atirador na quarta-feira (10) durante um evento em uma universidade. O suspeito foi preso nesta sexta-feira (12), segundo o FBI. O presidente Donald Trump (Republicano) confirmou a informação.

Nikolas fez diversas publicações sobre a morte de Kirk. No fim da manhã, compartilhou um vídeo que mostra o vice-presidente JD Vance ajudando a carregar o caixão do ativista na chegada do corpo ao estado do Arizona (EUA).

“Só imagino a dor da esposa e dos pequenos filhos… chamando pelo pai e não entendendo o que aconteceu”, escreveu o parlamentar.

