InícioPolítica
PF

Nikolas Ferreira: estudante que ameaçou deputado de morte é preso pela PF

Parlamentar compartilhou nas redes sociais ameaças que recebeu depois da morte do ativista de direita Charlie Kirk, nos EUA

Parlamentar compartilhou registros em que usuários fizeram referência ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
Parlamentar compartilhou registros em que usuários fizeram referência ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) prendeu, na quinta-feira (11/9), um estudante que ameaçou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) de morte em uma rede social. A intimidação foi feita na véspera de uma viagem do deputado ao estado. A identidade do estudante não foi revelada pela corporação.

Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em São Mateus (ES) e a PF apura se há participação de outras pessoas no crime de ameaça. Na tarde de ontem, o deputado publicou uma foto do suposto suspeito preso.

Em seus perfis nas redes, o parlamentar compartilhou diversos registros em que usuários fizeram referência ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos.

“Existem pessoas que precisam morrer, mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, tu tá na lista”, disse um em seu perfil no X.

Ele respondeu a outro usuário, que disse que Nikolas deveria ser o próximo. Esse post foi removido da rede social por violação aos termos de uso.

O ativista de direita Charlie Kirk foi morto por um atirador na quarta-feira (10) durante um evento em uma universidade. O suspeito foi preso nesta sexta-feira (12), segundo o FBI. O presidente Donald Trump (Republicano) confirmou a informação.

Nikolas fez diversas publicações sobre a morte de Kirk. No fim da manhã, compartilhou um vídeo que mostra o vice-presidente JD Vance ajudando a carregar o caixão do ativista na chegada do corpo ao estado do Arizona (EUA).

“Só imagino a dor da esposa e dos pequenos filhos… chamando pelo pai e não entendendo o que aconteceu”, escreveu o parlamentar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais


 

Israel Medeiros

Repórter

Setorista no Congresso Nacional. Foi editor no Poder360, analista político e tem passagens pelo Brasil 61 e TSE. Tem especialização em macroeconomia e finanças internacionais.

Por Israel Medeiros
postado em 12/09/2025 12:29
x