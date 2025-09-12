Carlos Bolsonaro manda recado para Mauro Cid após condenação do pai

Carlos Bolsonaro mandou recado para Mauro Cid após condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Facebook, Rosinei Coutinho/SCO/STF e Sergio Lima/AFP)

O vereador Carlos Bolsonaro mandou um recado, nesta sexta-feira (12/9), para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid após o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ser condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 26 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

"Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid", escreveu Carlos Bolsonaro na rede social X. O vereador fixou a postagem no perfil.

- Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 12, 2025

O tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto; restituição de bens e valores; extensão de benefícios da colaboração para pai, esposa e filha maior; e ações da Polícia Federal para garantir segurança do colaborador e familiares. A pena foi estabelecida no acordo de colaboração premiada.

Mauro Cid confirmou que presenciou o planejamento da trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder e afirmou que estava nas reuniões para discutir o tema, mas se esquivou da culpa de participar do plano.



No STF, Cid confirmou a veracidade de 12 depoimentos à Polícia Federal, desde que ele firmou com a Procuradoria-Geral da República (PGR) um termo de delação premiada.

Confira as penas dos integrantes do "Núcleo 1"

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular