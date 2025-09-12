Carlos Bolsonaro manda recado para Mauro Cid após condenação do pai

O vereador Carlos Bolsonaro mandou um recado, nesta sexta-feira (12/9), para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid após o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ser condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 26 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.
"Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid", escreveu Carlos Bolsonaro na rede social X. O vereador fixou a postagem no perfil.
- Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 12, 2025
O tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto; restituição de bens e valores; extensão de benefícios da colaboração para pai, esposa e filha maior; e ações da Polícia Federal para garantir segurança do colaborador e familiares. A pena foi estabelecida no acordo de colaboração premiada.
Mauro Cid confirmou que presenciou o planejamento da trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder e afirmou que estava nas reuniões para discutir o tema, mas se esquivou da culpa de participar do plano.
No STF, Cid confirmou a veracidade de 12 depoimentos à Polícia Federal, desde que ele firmou com a Procuradoria-Geral da República (PGR) um termo de delação premiada.
Confira as penas dos integrantes do "Núcleo 1"
- Jair Bolsonaro: 27 anos e 3 meses
- Braga Netto: 26 anos
- Almir Garnier: 24 anos
- Anderson Torres: 24 anos
- Augusto Heleno: 21 anos
- Paulo Sérgio Nogueira: 19 anos
- Alexandre Ramagem: 16 anos, um mês e 15 dias
- Mauro Cid: 2 anos (regime aberto)
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política O que STF ainda vai julgar sobre a tentativa de golpe?
- Política Bolsonaro condenado: a mensagem do voto decisivo de Cármen Lúcia e o protesto da defesa pela pena 'excessiva'
- Política Bolsonaro torna-se o primeiro ex-presidente condenado por golpe
- Política "Acabou a tutela militar no nosso país", disse Ivan Valente
- Política Anistia de 1979 não se compara à proposta bolsonarista, avalia pesquisador
- Política Itamaraty rebate ameaça de secretário dos EUA sobre julgamento de Bolsonaro