Lula se reúne com fundador e CEO da gigante chinesa 99

A reunião entre Lula e Will Wei Cheng também ocorre diante do contexto em que a gigante chinesa anunciou, em abril deste ano, que investirá R$ 1 bilhão no lançamento de um novo aplicativo que reunirá serviços de delivery, transporte e serviços financeiros - (crédito: NELSON ALMEIDA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne às 15h30 desta segunda-feira (15/9) com o empresário chinês Will Wei Cheng, fundador e CEO da Didi 99, responsável pelo aplicativo de transporte e delivery 99.

O encontro ocorre em um momento de afastamento entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Além de implantar a tarifa de 50% a produtos brasileiros, o governo norte-americano prometeu intensificar represálias ao Brasil por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em dar 27 anos e três meses de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O encontro entre Lula e Will Wei Cheng ocorre ainda no contexto do anúncio feito pela gigante chinesa em abril, de que investirá R$ 1 bilhão no lançamento de um novo aplicativo que integrará serviços de delivery, transporte e financeiros.

Encontro com Hugo Motta

Fora da agenda oficial, o presidente Lula se reuniu no início da tarde desta segunda com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-DF), no Palácio do Alvorada. O encontro, que durou até as 14h30, ocorre em meio à expectativa do governo de aprovar o projeto que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais.

As conversas também tratam da estratégia do governo para barrar a votação de projetos que prevejam anistia a condenados ou presos por tentativa de golpe de Estado, proposta que ganhou força após o Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão.

Agenda presidencial

Antes de reunir-se com o CEO da Didi 99 e da reunião com Hugo Motta, na tarde desta segunda-feira, o presidente Lula encontrou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o titular da Defesa, José Múcio, pela manhã.

Já no início da tarde, o presidente se reuniu com o secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick. No final da tarde, por volta das 17h30, Lula participará da Cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir).

