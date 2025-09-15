Bolsonaro pede ao STF autorização para visita de relator da anistia

Menos de uma semana da condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao tribunal nesta segunda-feira (15/9) permissão para receber a visita do relator da anistia na Câmara, o deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE).
Na petição, assinada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo da Cunha Bueno, o ex-presidente justificou o encontro como uma “necessidade de diálogo pessoal”. A informação foi confirmada pelo Correio.
O pedido se dá na véspera da reunião de líderes na Câmara que pode definir o futuro do texto da anistia. A oposição ao governo Lula (PT) intensificou as articulações em Brasília e vai pressionar os líderes partidários na terça-feira (16) a apoiar o pedido de tramitação em urgência.
Rodrigo Valadares foi o relator do texto da anistia (Projeto de Lei 2858 de 2022) na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara e apresentou parecer favorável ao texto em setembro do ano passado.
Apesar de ter relatado o tema na CCJC, Valadares ainda não foi confirmado como relator no plenário da Câmara, onde o projeto deve chegar com alterações substanciais.
Um texto que circulou nas últimas semanas de autoria do líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), previa a anistia também para o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A minuta ganhou força depois da atuação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), em Brasília, durante o julgamento de Bolsonaro.
