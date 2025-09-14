Bolsonaro chega a hospital na primeira saída autorizada após condenação

Um policial monta guarda após a chegada do ex-presidente brasileiro (2019-2022) Jair Bolsonaro ao hospital DF Star, em Brasília, em 14 de setembro de 2025 - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) — condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da trama golpista — deixou neste domingo (14/9) a prisão domiciliar para realizar um procedimento médico no Hospital DF Star, em Brasília.

Foi a primeira saída autorizada de Bolsonaro desde a condenação. No local, ele foi recebido por cerca de 50 apoiadores, que vestiam camisetas da Seleção Brasileira e carregavam bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, sob gritos de "mito" e "anistia já". Ele não parou para falar com simpatizantes nem com a imprensa. Jornalistas e viaturas da Polícia Militar acompanharam a movimentação, que contou ainda com reforço da segurança.

Leia também: Decisão do STF que condena Bolsonaro e aliados deve ser irrevogável

De acordo com relatório médico, Bolsonaro apresenta um “nevo melanocítico do tronco” — uma pinta geralmente benigna — e uma “neoplasia de comportamento incerto”, lesão cutânea cuja natureza (benigna ou maligna) só poderá ser confirmada após análise laboratorial. Ambos os pontos foram removidos em regime ambulatorial, sem necessidade de internação, com previsão de alta no mesmo dia.









A autorização para o deslocamento foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF, após pedido do advogado Celso Vilardi. A decisão estabeleceu que o ex-presidente deveria ser acompanhado pela polícia penal durante todo o trajeto e permanecer sob vigilância no hospital.

Moraes também determinou que a autorização não suspende as medidas cautelares já impostas, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acessar redes sociais.

Esquema reforçado

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal foi notificada para acompanhar o deslocamento de Bolsonaro e adotar medidas de segurança adicionais. O STF determinou ainda que fossem realizadas vistorias em todos os compartimentos dos veículos que saíram da residência do ex-presidente, a fim de reforçar o controle durante a operação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular