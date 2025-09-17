InícioPolítica
PEC da anistia

Líder do PL se reúne com Motta para tentar pautar urgência da anistia

Sóstenes Cavalcante diz que votação da urgência da anistia pode ocorrer ainda nesta quarta-feira na Câmara

"Vamos colocar a urgência e aprovar, acabou. Depois, o texto vai se construir quando ele nomear o relator. Aí vamos sentar e conversar. […] Isso (a urgência) será aprovado hoje", disse o parlamentar - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou nesta quarta-feira (17/9) que a votação da urgência da proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e para o ex-presidente Jair Bolsonaro juntamente aos sete envolvidos na trama golpista, pode entrar na pauta ainda hoje. 

Ele informou que, para negociar a inclusão da proposta na Ordem do Dia, estava de saída para um encontro com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), mas não revelou o local da reunião.

Por Wal Lima
postado em 17/09/2025 16:40 / atualizado em 17/09/2025 16:43
