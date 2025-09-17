Líder do PL se reúne com Motta para tentar pautar urgência da anistia

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou nesta quarta-feira (17/9) que a votação da urgência da proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e para o ex-presidente Jair Bolsonaro juntamente aos sete envolvidos na trama golpista, pode entrar na pauta ainda hoje.

Ele informou que, para negociar a inclusão da proposta na Ordem do Dia, estava de saída para um encontro com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), mas não revelou o local da reunião.

“Vamos colocar a urgência e aprovar, acabou. Depois, o texto vai se construir quando ele nomear o relator. Aí vamos sentar e conversar. […] Isso (a urgência) será aprovado hoje”, disse o parlamentar.

