Bolsonaro tem câncer de pele "intermediário", segundo médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star, em Brasília, em 14 de setembro de 2025, após passar por uma série de exames médicos, enquanto permanece em prisão domiciliar - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado, nesta quarta-feira (17/9), com câncer de pele em fase inicial. Exames realizados nas oito lesões retiradas de sua pele no domingo (14/9) confirmaram que duas delas eram carcinomas de células escamosas in situ, um tipo de câncer considerado precoce. A informação foi divulgada pelo médico Claudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica que acompanha o ex-presidente, durante coletiva nesta quarta-feira (17/9).

Segundo o especialista, as lesões estavam localizadas no tórax e no braço. “Não é um câncer nem muito sério, nem muito grave, é intermediário. São lesões em fase precoce, que demandam apenas acompanhamento”, explicou Birolini, ressaltando que o caso não tem relação com a facada sofrida por Bolsonaro em 2018.

O ex-presidente havia dado entrada no Hospital DF Star na tarde de terça-feira (16/9), após sentir mal-estar súbito em casa. Ele apresentou sintomas como tontura, queda de pressão, taquicardia, pré-síncope e vômito reflexo no momento da crise. Conforme o boletim médico divulgado pelo hospital, o quadro foi associado a desidratação, além de alterações na função renal e elevação da creatinina.

Durante a internação, também foi realizada uma ressonância magnética do crânio, já que Bolsonaro relatava tontura e falta de equilíbrio. O exame não apresentou alterações agudas. Após hidratação e tratamento medicamentoso, ele apresentou melhora significativa e recebeu alta nesta quarta-feira.

Como será o tratamento?

Birolini esclareceu que não será necessário tratamento imediato para as lesões confirmadas como câncer de pele, somente acompanhamento clínico. “Ele tem outras lesões de pele, mas não dá para tirar tudo porque são muitas. São queratoses que precisam ser mantidas em vigilância. Se você não operar esse tipo de lesão, é uma sentença de morte. Como foram retiradas, basta o acompanhamento periódico”, disse. O médico destacou ainda que Bolsonaro deverá retirar os pontos do procedimento, dentro de duas semanas, mas não será necessário o deslocamento ao hospital, podendo ser realizado em casa.

O especialista lembrou que, desde abril, já havia identificado alterações cutâneas suspeitas. “Quando ele esteve internado em abril por conta da cirurgia (a 9ª desde o episódio da facada), notei que havia várias lesões que poderiam indicar câncer. Já tínhamos recomendado que se mantivesse atenção”, afirmou. Ele destacou também a vulnerabilidade do ex-presidente: “Ele tem a pele clara e está sujeito a esse tipo de problema.”

Apesar da confirmação médica de que não há relação entre as lesões e o ataque de 2018, aliados de Bolsonaro tentaram associar os episódios recentes à facada. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o deputado Evair de Melo (PP) levantaram a hipótese, mas Birolini ressaltou que o ex-presidente tem histórico de soluços desde a época em que ainda era deputado.

O carcinoma de células escamosas, segundo a equipe médica, é um dos três tipos mais comuns de câncer de pele. Embora o carcinoma basocelular apresenta crescimento mais localizado, o de células escamosas pode evoluir para metástase, o que torna o diagnóstico precoce fundamental.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado, na última semana, a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A equipe médica destacou que o acompanhamento das lesões poderá ser feito em casa, sem necessidade de internações recorrentes.

Boletim médico de Jair Bolsonaro emitido no final da manhã desta quarta-feira (17/9) (foto: Divulgação DF Star)

Confira a nota oficial do Hospital DF Star:

“Brasília, 17 de setembro de 2025 — O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido ao quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Chegou na emergência do hospital desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnóstica. Os exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina. Realizou ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas. Houve melhora parcial após hidratação e tratamento medicamentoso. Será reavaliado ao longo do dia, para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar.”