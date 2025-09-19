Lula telefona para emir do Catar e repudia ataque israelense

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou nesta sexta-feira (19/9) para o Emir do Catar, Xeique Tamim Bin Hamad Al Thani. Na ligação, Lula criticou o ataque aéreo de Israel contra lideranças do Hamas no Catar, e convidou o líder árabe para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, em novembro.

No dia 9 de setembro, caças de Israel dispararam contra uma área residencial de Doha, capital do Catar, tendo como alvo líderes do Hamas. Segundo o grupo extremista, cinco de seus membros morreram.

“O presidente expressou preocupação de que a ação comprometa os esforços conduzidos pelo Catar para a libertação dos reféns e defendeu a efetivação do Estado palestino, em paz e segurança ao lado do Estado de Israel, como solução para o conflito”, disse o Planalto em nota sobre o telefonema.

O emir, por sua vez, agradeceu as manifestações do governo brasileiro contra o ataque e destacou a reunião de líderes árabes e Islâmicos, realizada na segunda-feira (15), que resultou em manifestação de apoio ao Catar.

Na ligação, Lula também agradeceu o Catar por sediar, em novembro, a reunião de líderes da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa criada pelo Brasil. Também convidou o emir a participar da COP 30, em Belém. A presença ainda não está confirmada.