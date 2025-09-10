Decisão de atacar o Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

Trump disse que tentou avisar ao governo do Catar sobre o ataque, mas o alerta chegou tarde demais. "Considero o Catar um forte aliado e amigo dos Estados Unidos, e lamento profundamente o local do ataque", afirmou o presidente dos Estados Unidos. - (crédito: AFP)

O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta terça-feira (9) qualquer participação americana no ataque contra a cúpula do Hamas em Catar, e afirmou que a decisão foi do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Esta foi uma decisão tomada pelo primeiro-ministro Netanyahu, não foi uma decisão tomada por mim", disse Trump em uma publicação em sua rede, Truth Social, ao acrescentar que deseja que a guerra em Gaza "TERMINE, JÁ!".

O presidente republicano, que fortaleceu sua aliança com Israel, reprovou publicamente o ataque, que afetou um aliado declarado dos Estados Unidos na região.

"Ordenei imediatamente ao enviado especial [para o Oriente Médio] Steve Witkoff que informasse aos catarianos sobre o ataque iminente, o que ele fez, mas, infelizmente, tarde demais", assegurou Trump.

"Considero o Catar um forte aliado e amigo dos Estados Unidos, e lamento profundamente o local do ataque", acrescentou.

Israel lançou o ataque aéreo contra lideranças do Hamas em Doha, a capital do Catar, que abriga rodadas de conversas para uma trégua em Gaza, mas o movimento islamista palestino indicou que "sua liderança sobreviveu" aos bombardeios.