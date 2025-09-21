Atos contra a PEC da Blindagem e PL da Anistia tomam conta do país neste domingo (21/9)

Protestos tomaram conta das ruas de pelo menos 22 capitais e 30 cidades brasileiras neste domingo (21/9) contra o Projeto de Lei da Anistia e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que estão em discussão no Congresso Nacional. Os atos foram organizados por partidos e movimentos de esquerda e convocados por políticos e artistas nas redes sociais.

A PEC da Blindagem foi aprovada na Câmara dos Deputados, na última terça-feira (16/9), com 344 votos a favor e 133 contra. O texto prevê medidas para dificultar processos judiciais contra parlamentares em exercício de mandato, como o fim de medidas cautelares impostas por instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal (STF), além da impossibilidade de prisão dos congressistas, salvo em flagrante cometendo crimes inafiançáveis, como tráfico de drogas, racismo, entre outros.

No Rio de Janeiro, os atos marcados para este domingo se concentraram no Posto 5 da Praia de Copacabana. Nomes consagrados da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan participaram do encontro. A presença dos artistas foi confirmada pelas redes sociais, por meio do portal Mídia Ninja, em parceria com o coletivo 342 Artes, fundado por Paula Lavigne.

Em São Paulo, os manifestantes estenderam um bandeirão do Brasil na Avenida Paulista, no mesmo local onde duas semanas antes, grupos de direita que defendiam a anistia levaram uma bandeira dos Estados Unidos. Os atos também ocorrem em um momento em que o governo do presidente Donald Trump impõe restrições comerciais e faz ameaças ao Brasil, após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por trama golpista após as eleições de 2022.

Já em Salvador, os artistas baianos Daniela Mercury e Wagner Moura puxaram gritos de “Sem anistia” aos manifestantes. O ator protagonista dos filmes recentes “Ainda Estou Aqui” e “O Agente Secreto” disse que a democracia brasileira vive um movimento extraordinário e que a Lei da Anistia de 1979 teria sido responsável pela eleição de Bolsonaro, em 2018. “Isso não pode acontecer nunca mais”, disse.

Também houve manifestações em cidades como Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Recife. Na capital federal, a concentração ocorreu em frente ao Museu da República, onde políticos como o ex-governador e deputado federal Rodrigo Rollemberg, além do ex-chefe da Casa Civil José Dirceu e o distrital Fábio Felix discursaram no trio elétrico. O ato também contou com um boneco inflável que ironizou a figura de Bolsonaro.

