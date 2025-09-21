Contra PEC da Blindagem e anistia, manifestação na Esplanada tem boneco de Bolsonaro e discurso de Dirceu

As manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia (que são discutidas no Congresso Nacional) que tomaram diferentes capitais do Brasil neste domingo (21/9) também mobilizaram os brasilienses. A concentração ocorreu por volta das 10h na praça em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios.











Líderes de partidos e movimentos de esquerda discursaram em um trio elétrico debaixo de um dia de sol forte na capital federal. Havia diversas bandeiras de sindicatos e agremiações políticas, além de faixas em comemoração à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Um boneco inflável ironizando a imagem do ex-presidente também foi levantado pelos manifestantes no local. Além dos cartazes em protesto aos projetos em pauta no Congresso Nacional, também havia faixas que defendiam o fim da escala 6x1 e a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas que recebem até R$ 5 mil por mês.

No palanque, figuras públicas do campo progressista estiveram presentes, como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-governador do Distrito Federal e deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) e o deputado distrital Fábio Felix (Psol), que foi um dos líderes que convocou os atos em Brasília para este domingo, por meio das redes sociais.

“É disso que nós precisamos. Primeiro, unidade entre nós. Unidade entre todos aqueles que querem mudar esse Congresso, querem mudar esse país. Não como a família Bolsonaro está fazendo, como a direita está fazendo, como Tarcísio de Freitas e outros governadores estão fazendo, apoiando Trump, traição nacional”, gritou Dirceu em cima de um trio elétrico.