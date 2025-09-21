Lula tem reunião com diretor do TikTok antes de Assembleia da ONU

Após a reunião com o representante do TikTok, Lula vai à Sede das Nações Unidas, em NY, para participar da Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o diretor-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, na manhã desta segunda-feira (22/9), em Nova York, nos Estados Unidos, onde o líder brasileiro participará da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU).

Em Nova York desde este domingo (21/9) com uma comitiva de seis ministros, o encontro com o representante do TikTok ocorrerá uma semana após o projeto de lei (PL) da adultização ter sido sancionado por Lula. O texto do PL estabelece regras para combater crimes contra crianças e adolescentes nas plataformas digitais, como redes sociais — o caso do TikTok —, jogos e aplicativos.

Leia também: Por que a ONU fica em Nova York — e quais poderes os EUA têm sobre isso

Integram a comitiva do presidente Lula ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Educação, Camilo Santana, das Mulheres, Márcia Lopes, dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, do Meio ambiente, Marina Silva, e da Justiça, Ricardo Lewandowski. Além dos titulares de pastas ministeriais, o grupo brasileiro conta com presenças do Assessor Especial da Presidência da República, Celso Amorim, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Agenda do presidencial

Após a reunião com o representante do TikTok, Lula vai à Sede das Nações Unidas, em NY, para participar da Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados.

Leia também: Discurso de Lula na ONU vem com críticas e recados a Trump

Segundo o diretor do Departamento de Organismos Internacionais do Itamaraty, ministro Marcelo Marotta Viegas, o Brasil interpreta a criação do estado palestino como ponto indispensável para atingir a paz. “Na perspectiva brasileira, uma paz sustentável só poderá ser alcançada na região se ambas as partes puderem negociar em igualdade de condições, o que inclui a capacidade estatal da Palestina”, explicou o diplomata Marcelo Viegas.