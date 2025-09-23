O que são os datacenters sustentáveis citados por Lula em discurso na ONU

Durante discurso na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira (23/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou ações do governo federal voltadas para o fomento da transformação digital aliada à sustentabilidade. "Enviamos ao Congresso Nacional projetos de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de datacenters sustentáveis", afirmou o presidente. Mas, o que seriam os datacenters sustentáveis?
Datacenters são instalações físicas que concentram equipamentos de computação, como servidores, sistemas de armazenamento e redes, responsáveis por processar, armazenar e distribuir dados digitais de forma contínua e segura. Nesse contexto, datacenters sustentáveis — também conhecidos como datacenters verdes — são estruturas que adotam práticas e tecnologias voltadas à redução do consumo energético e da emissão de gases de efeito estufa, como:
- Utilização de fontes de energia renovável;
- Sistemas de resfriamento mais eficientes e menos poluentes;
- Equipamentos de menor consumo energético;
- Gestão responsável da água; e
- Otimização de softwares e inteligência artificial para uso eficiente dos recursos.
No caso Brasil, o governo federal lançou em fevereiro o programa Pró-Infra IA Sustentável, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que prevê um investimento de R$ 500 milhões em projetos que promovam a instalação de datacenters verdes, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA).
Além disso, a medida provisória que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter no Brasil, o Redata, assinada por Lula em 17 de setembro, traz exigências ambientais rigorosas para novos empreendimentos do setor, como:
- Energia 100% renovável desde o início das operações;
- Baixo consumo de água;
- Emissões líquidas zero de carbono;
- Adoção de metas sustentáveis com monitoramento e comprovação de resultados.
A MP também prevê incentivos econômicos, como a isenção de impostos sobre equipamentos importados e medidas para facilitar a exportação de serviços de datacenters brasileiros. A proposta, que entra em vigor imediatamente, precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para se tornar lei de forma definitiva.
Impacto para a sociedade
A implantação de datacenters sustentáveis pode gerar uma série de benefícios econômicos, ambientais e sociais. Entre os principais impactos esperados estão:
- Redução da pegada de carbono, com a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis;
- Diminuição de custos operacionais, graças à eficiência energética e ao menor consumo de água;
- Geração de empregos qualificados em áreas como tecnologia da informação, engenharia e energias renováveis;
- Estímulo à inovação, com o desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis.