O que são os datacenters sustentáveis citados por Lula em discurso na ONU

Durante discurso na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira (23/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou ações do governo federal voltadas para o fomento da transformação digital aliada à sustentabilidade. "Enviamos ao Congresso Nacional projetos de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de datacenters sustentáveis", afirmou o presidente. Mas, o que seriam os datacenters sustentáveis?

Datacenters são instalações físicas que concentram equipamentos de computação, como servidores, sistemas de armazenamento e redes, responsáveis por processar, armazenar e distribuir dados digitais de forma contínua e segura. Nesse contexto, datacenters sustentáveis — também conhecidos como datacenters verdes — são estruturas que adotam práticas e tecnologias voltadas à redução do consumo energético e da emissão de gases de efeito estufa, como:

Utilização de fontes de energia renovável;

Sistemas de resfriamento mais eficientes e menos poluentes;

Equipamentos de menor consumo energético;

Gestão responsável da água; e

Otimização de softwares e inteligência artificial para uso eficiente dos recursos.

No caso Brasil, o governo federal lançou em fevereiro o programa Pró-Infra IA Sustentável, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que prevê um investimento de R$ 500 milhões em projetos que promovam a instalação de datacenters verdes, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA).

Além disso, a medida provisória que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter no Brasil, o Redata, assinada por Lula em 17 de setembro, traz exigências ambientais rigorosas para novos empreendimentos do setor, como:

Energia 100% renovável desde o início das operações;

Baixo consumo de água;

Emissões líquidas zero de carbono;

Adoção de metas sustentáveis com monitoramento e comprovação de resultados.

A MP também prevê incentivos econômicos, como a isenção de impostos sobre equipamentos importados e medidas para facilitar a exportação de serviços de datacenters brasileiros. A proposta, que entra em vigor imediatamente, precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para se tornar lei de forma definitiva.

Impacto para a sociedade

A implantação de datacenters sustentáveis pode gerar uma série de benefícios econômicos, ambientais e sociais. Entre os principais impactos esperados estão:

Redução da pegada de carbono, com a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis;

Diminuição de custos operacionais, graças à eficiência energética e ao menor consumo de água;

Geração de empregos qualificados em áreas como tecnologia da informação, engenharia e energias renováveis;

Estímulo à inovação, com o desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis.