Alckmin: "Boa química" pode ajudar a avançar relação Brasil-EUA

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (24/9) que o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas, ontem (23), pode ajudar a fortalecer a relação entre Brasil e Estados Unidos.

Alckmin celebrou a “boa química” entre os dois chefes de Estado, citando termo usado por Trump. O petista e o republicano marcaram uma conversa para a próxima semana, que deve ocorrer por telefone ou videoconferência.

“Olha, primeiro destacar o bom discurso do presidente Lula nas Nações Unidas, discurso importante levando uma mensagem do povo brasileiro”, respondeu Alckmin ao ser questionado durante evento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Sustentável (BNDES), no Rio de Janeiro.

“Depois, destacar o bom encontro — rápido, mas um bom encontro — entre os presidentes. Acho que tem tudo para a gente avançar. A boa química entre as pessoas ajuda o fortalecimento das relações entre os países também. Então, nós estamos otimistas aqui”, acrescentou.

Espaço para negociação

Alckmin apontou que a tarifa média que o Brasil impõe sobre produtos norte-americanos é de 2,7%, o que contraria afirmações de Trump no discurso de terça-feira de que a taxa é excessivamente alta.

“Sempre tem espaço para o diálogo, questões tarifárias, não tarifárias, e muita oportunidade de investimentos”, enfatizou.

