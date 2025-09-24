Jorge Seif recua e retira voto separado sobre PEC da Blindagem

O senador Jorge Seif (PL-SC) anunciou, nesta quarta-feira (24/9), a retirada do voto separado que havia apresentado à proposta de emenda à Constituição (PEC) 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem. Durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o parlamentar reconheceu que a decisão foi tomada em razão da pressão popular.

“Eu preciso reconhecer que a população, não falo de esquerda. Falo de direita, esquerda e centro, que entraram em contato conosco. Nós precisamos estar sensíveis às vozes das ruas. Se tem uma parte boa nessa PEC que foi proposta pelos nobres colegas da Câmara, foi infelizmente recheada com componentes que envenenam a massa”, declarou.

Seif criticou ainda a possibilidade de retomada do voto secreto no Congresso Nacional, um dos pontos levantados no debate da proposta. “É inacreditável que voto secreto volte a esta Casa para ser discutido”, comentou o senador durante a sessão da CCJ.

A PEC da Blindagem foi aprovada pela Câmara em 16 de setembro, mas provocou forte reação popular. Manifestações contrárias ocorreram em diversas capitais no último domingo (21). Em São Paulo, levantamento da Universidade de São Paulo (USP) e da ONG More in Common estimou em 42,4 mil o número de manifestantes reunidos na Avenida Paulista.



Ao retirar seu voto separado, Seif pediu que seja pautada no colegiado a PEC 71/2023, de sua autoria, que proíbe o voto secreto em todas as deliberações do Poder Legislativo. O texto, no entanto, ainda não possui relator designado.

