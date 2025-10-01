Ministro Sidônio Palmeira participa de evento sobre comunicação pública

O encontro reúne ministros, ex-gestores públicos e especialistas para compartilhar experiências sobre boas práticas e desafios atuais do setor. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, participa nesta quarta-feira (1/10), em Brasília, do Repcom Brasília, evento dedicado a discutir comunicação pública e gestão de reputação. Palmeira abrirá a programação no painel “Tendências globais que estão reinventando a voz dos governos”, ao lado de outros convidados internacionais.

O encontro reúne ministros, ex-gestores públicos e especialistas para compartilhar experiências sobre boas práticas e desafios atuais do setor.

Entre os destaques da programação está a presença de Karla Rubilar, ex-ministra chilena que atuou durante a onda de protestos sociais recentes no Chile, no painel sobre gestão de crises e recuperação de confiança. O encerramento ficará a cargo de Roger Fisk, estrategista das campanhas eleitorais do ex-presidente norte-americano Barack Obama.

O Repcom Brasília integra a plataforma Repcom, iniciativa da FSB Holding, que desde 2024 promove debates sobre reputação e comunicação em diferentes áreas. Segundo a organização, os dois encontros devem reunir cerca de 300 convidados cada, entre líderes públicos e empresariais. Além dos eventos, a plataforma também disponibiliza estudos e análises sobre comunicação e reputação no site da FSB Holding.

