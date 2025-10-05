Sob aplausos, Lula e Janja vão a show de Maria Bethânia em São Paulo

Lula aproveitou uma pausa em São Paulo para ir ao show, após voltar de uma viagem à Belém (PA), para inauguração de obras para a COP30 - (crédito: Reprodução Instagram)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva compareceram ao primeiro show da turnê de 60 anos de carreira de Maria Bethânia, neste sábado (4/10), em São Paulo. O casal foi ovacionado pelo público e recebido com gritos de “sem anistia”.

No Instagram, Janja publicou uma foto ao lado do presidente e marcou o perfil oficial da cantora baiana. “Prontíssimos aguardando por ela!”, escreveu a primeira-dama, que utiliza um keffiyeh - lenço que simboliza apoio ao povo palestino - na imagem.

Lula aproveitou uma pausa em São Paulo para ir ao show, após voltar de uma viagem à Belém (PA), para inauguração de obras para a COP30. A platéia da apresentação contava também com a presença do músico Arnaldo Antunes e da jornalista Daniela Lima.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o casal aparece recebendo aplausous e gritos de protesto contra a anistia a envolvidos nos atos de 8 janeiro. Em setembro, manifestações contrárias à anistia e a PEC da Blindagem tomaram as ruas do país, contando com a participação de artistas da MPB, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil.

A turnê que marca os 60 anos de carreira de Maria Bethânia ainda tem mais oito apresentações agendadas na capital paulista. A cantora se apresentará na casa de shows Tokio Marine Hall nos dias 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro. Com exceção das duas últimas datas, os ingressos estão esgotados para todos os demais dias.