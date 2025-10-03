Avião de Lula apresenta problema no Pará: "Descemos com medo que pegasse fogo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Pará desde quinta-feira (2/10) e nesta sexta-feira detalhou problemas com a aeronave que o levaria para a Ilha do Marajó - (crédito: Reprodução Tv Liberal )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta sexta-feira (3/10), que o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que o levaria para Breves, na ilha do Marajó (PA) apresentou um problema mecânico antes da decolagem e por isso, os ocupantes deixaram a aeronave rapidamente 'com medo que o avião pegasse fogo'.

"Ontem aconteceu que fui pegar o avião para ilha de Marajó e deu um problema no motor do avião. Um Casa da FAB, e eu só tive que agradecer a Deus porque podia ter tido problema quando eu estivesse no ar, mas teve quando eu tava em terra. Tivemos que descer, com medo que o avião pegasse fogo aí eu fui agradecer nossa Senhora de Nazaré", disse Lula durante em entrevista à Tv Liberal, afiliada Rede Globo.

Após o problema na aeronave, que era um avião de apoio, Lula seguiu para a agenda em Breves em outra aeronave oficial. O Correio procurou a FAB e a Presidência da República para mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não teve retorno.

Lula está no Pará desde quinta-feira onde cumpre agenda oficial com visitas em obras da COP30 e inaugurações. Na primeira agenda, Lula inaugurou, em Belém o Parque Linear da Nova Doca e visitou obras estruturantes de saneamento e mobilidade urbana. Lula também disse que a COP30 não será a “COP do Luxo”, mas a “COP da Verdade”, ao apontar problemas enfrentados pela cidade-sede, Belém, no Pará.

Em outubro do ano passado, o avião oficial da presidência da República apresentou problemas durante viagem de volta do México. Após a ocorrência, a aeronave foi substituída e o presidente retornou ao Brasil em segurança.