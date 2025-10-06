Trump elogia conversa com Lula e prevê encontro presencial em breve

Recentemente, ao saber que a atriz americana é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse. - (crédito: Gage Skidmore/Wikimedia Commons/)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (6/10), que teve uma “muito boa” conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e indicou que os dois devem se encontrar “em um futuro não muito distante”. A declaração foi feita por Trump em publicação na rede própria, a Truth Social.

“Esta manhã tive uma ótima ligação telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitas coisas, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países”, escreveu o norte-americano. “Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei muito da conversa — nossos países farão grandes coisas juntos”, completou Trump.

A manifestação reforça o tom positivo do diálogo descrito mais cedo por Lula, que relatou uma conversa de 30 minutos em que ambos relembraram a “boa química” demonstrada no encontro que tiveram recentemente em Nova York, na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o presidente brasileiro, o telefonema representa uma oportunidade de “restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente”.

Lula afirmou ainda ter pedido a Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos brasileiros e o fim de medidas restritivas a autoridades nacionais. O líder norte-americano, de acordo com o relato brasileiro, designou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Os dois presidentes também discutiram a possibilidade de um encontro presencial. Lula sugeriu que a reunião possa ocorrer à margem da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, ou durante a 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP 30), que será sediada em Belém, no início deste ano.

Outra opção em aberto seria uma visita oficial do brasileiro aos Estados Unidos. A troca pública de mensagens marca um movimento de reaproximação diplomática entre Brasília e Washington, após um período de distanciamento e divergências políticas.