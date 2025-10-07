Lula viaja à Bahia nesta semana e inaugura fábrica da BYD

Na mesma viagem, petista irá ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu, que produz balsas para o transporte de produtos - (crédito: Platobr Politica)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará para a Bahia nesta quinta-feira (9/10) para a inauguração da fábrica da BYD em Camaçari, região metropolitana de Salvador. O petista vai participar ainda da retomada das obras no Estaleiro do Paraguaçu, em Maragogipe.

A informação foi divulgada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que já governou a Bahia, em postagem nas redes sociais.

Leia também: MPT processa BYD por trabalho escravo em obras na Bahia

“O desejo de todo baiano e de toda baiana é ver o nosso estado abrigando empresas de ponta, com alta tecnologia, que gerem emprego e movimentem a economia. A inauguração da fábrica da BYD, na próxima quinta-feira, com a presença do presidente Lula, representa exatamente isso: a realização de um sonho”, escreveu o ministro.

A fábrica foi instalada no antigo complexo da montadora Ford, que deixou o Brasil. As obras da montadora chinesa começaram oficialmente em março do ano passado.

Quinta-feira tem Lula na Bahia!



O desejo de todo baiano e de toda baiana é ver o nosso estado abrigando empresas de ponta, com alta tecnologia, que gerem emprego e movimentem a economia. A inauguração da fábrica da BYD, na próxima quinta-feira (09), com a presença do… — Rui Costa (@costa_rui) October 7, 2025

Bahia ficou ‘triste’ com saída da Ford

Segundo Rui Costa, a indústria já emprega 1,5 mil pessoas e chegará a 20 mil empregos diretos e indiretos até o fim do próximo ano.

“Ficamos tristes com a saída da Ford, mas trabalhamos duro — e hoje a Bahia abriga a principal montadora de carros elétricos e híbridos do mundo”, declarou ainda o chefe da Casa Civil.

Na mesma viagem, Lula irá ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu, que produz balsas para o transporte de produtos. Segundo Rui, a Petrobras contratará a construção de cinco navios no Estaleiro.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular