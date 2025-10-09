Lula diz que discutirá resposta à derrubada da MP e pede para Haddad e Gleisi "relaxarem"

Em entrevista, Lula disse que o governo não vai "perder o final de semana" discutindo a derrota no Congresso Nacional - (crédito: Platobr Politica)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (9/10) que vai reunir ministros na próxima semana para discutir a resposta do governo à derrubada da Medida Provisória (MP) que aumentaria a arrecadação para os próximos anos e elevaria a cobrança de impostos a alguns setores, especialmente as fintechs.

O petista afirmou que vai discutir soluções para que o sistema financeiro pague “o imposto devido a esse país”, e criticou a resistência das fintechs e big techs em pagar a alíquota proposta de 12%. O presidente comentou ainda que os parlamentares, ao derrubar a medida, “derrotaram o povo brasileiro”.

“Olha, eu ontem (8) liguei para o (Fernando) Haddad, liguei para a Gleisi (Hoffmann), falei assim: ‘olha, vamos relaxar, não vamos perder o nosso final de semana discutindo o que aconteceu no Congresso Nacional’”, respondeu Lula em entrevista à Rádio Piatã FM, da Bahia, ao ser questionado sobre a reação do governo à derrota no Parlamento.

O chefe do Executivo citou que passará os próximos dias viajando. Ele vai para a Bahia hoje, para São Paulo amanhã (10) e segue para a Itália no fim de semana, onde participa de evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

“Eu volto na quarta-feira (15) para Brasília. Enfim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs — que tem fintech hoje maior do que banco —, que paguem o imposto devido a esse país”, acrescentou Lula.

Motivação eleitoral

A MP derrotada ontem, que foi deixada de fora da pauta e acabou caducando, aumentaria a arrecadação como alternativa ao aumento do IOF. O principal argumento da oposição e do Centrão para derrubar a medida foi eleitoral, já que ela daria R$ 17 bilhões a mais no orçamento do ano que vem, que tem eleições, para o governo federal.

“Nós estávamos propondo uma proposta de 18%. Foi negociado para as fintechs e as big techs pagar apenas 12%. Ainda assim eles não quiseram e recusaram pagar. É engraçado, porque o povo trabalhador paga 27,5% de Imposto de Renda do seu salário, e os ricos não querem pagar 12%, não querem pagar 18%”, afirmou o presidente.

“Então, eles acham que ontem eles votaram: ‘ah derrotamos o governo’. Não derrotaram o governo, derrotaram o povo brasileiro. Derrotaram a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, tirando mais dinheiro dos ricos e distribuindo para os pobres”, acrescentou.

