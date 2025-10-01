Isenção do IR é primeiro passo para justiça tributária, diz Gleisi Hoffmann

Gleisi Hoffmann (foto) comanda a articulação polí­tica do governo, que quer ver o assunto aprovado até o fim do ano - (crédito: Gil Ferreira/SRI)

A ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) disse nesta quarta-feira (1º/10) que o Congresso precisa aprovar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil para reduzir a desigualdade tributária. O assunto está na pauta da Câmara dos Deputados de hoje.

“É o primeiro passo na direção da justiça tributária em um país marcado historicamente pela desigualdade e pelos privilégios de uma parcela ínfima da população. A proposta em votação vai beneficiar mais de 16 milhões de pessoas, que ficarão isentas ou pagarão menos imposto a partir de 2026”, escreveu em seu perfil no X.

A publicação faz parte de um movimento nas redes sociais encabeçado por governistas para pressionar a Câmara a aprovar a isenção do IR nesta quarta. O texto é relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa.

Gleisi disse, também, que o sistema não pode continuar a beneficiar apenas os mais ricos, que pagam alíquotas baixas sobre investimentos, enquanto salários de uma parcela da população (aqueles com renda a partir de R$ 5,8 mil) pagam 27,5%.

“Não há nada que justifique cobrar até 27,5% dos salários, enquanto lucros, dividendos e rendimentos financeiros pagam em média 2,5% atualmente. Aprovando o projeto apresentado pelo presidente Lula, o Congresso dará sua contribuição para superarmos uma grande injustiça”, afirmou.

Parte da retórica utilizada pelo governo na defesa da isenção está justamente no fato de que serão os mais ricos, com renda superior a R$ 50 mil por mês, os que pagarão pela isenção até R$ 5 mil.

Leia também: Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em redução de pena

Para esta quarta-feira, está prevista ainda a votação da Medida Provisória 1303 de 2025, que o governo editou para compensar a frustração de arrecadação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O texto inclui a taxação de duas modalidades de investimento hoje isentas: Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). Essa taxação, no entanto, irritou diversos setores, especialmente do agro, e pode ser derrubado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular