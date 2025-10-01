Isenção do IR é primeiro passo para justiça tributária, diz Gleisi Hoffmann

A ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) disse nesta quarta-feira (1º/10) que o Congresso precisa aprovar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil para reduzir a desigualdade tributária. O assunto está na pauta da Câmara dos Deputados de hoje.
“É o primeiro passo na direção da justiça tributária em um país marcado historicamente pela desigualdade e pelos privilégios de uma parcela ínfima da população. A proposta em votação vai beneficiar mais de 16 milhões de pessoas, que ficarão isentas ou pagarão menos imposto a partir de 2026”, escreveu em seu perfil no X.
- Leia também: Deputados votam hoje isenção do IR até R$ 5 mil
A publicação faz parte de um movimento nas redes sociais encabeçado por governistas para pressionar a Câmara a aprovar a isenção do IR nesta quarta. O texto é relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa.
Gleisi disse, também, que o sistema não pode continuar a beneficiar apenas os mais ricos, que pagam alíquotas baixas sobre investimentos, enquanto salários de uma parcela da população (aqueles com renda a partir de R$ 5,8 mil) pagam 27,5%.
“Não há nada que justifique cobrar até 27,5% dos salários, enquanto lucros, dividendos e rendimentos financeiros pagam em média 2,5% atualmente. Aprovando o projeto apresentado pelo presidente Lula, o Congresso dará sua contribuição para superarmos uma grande injustiça”, afirmou.
Parte da retórica utilizada pelo governo na defesa da isenção está justamente no fato de que serão os mais ricos, com renda superior a R$ 50 mil por mês, os que pagarão pela isenção até R$ 5 mil.
Para esta quarta-feira, está prevista ainda a votação da Medida Provisória 1303 de 2025, que o governo editou para compensar a frustração de arrecadação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O texto inclui a taxação de duas modalidades de investimento hoje isentas: Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). Essa taxação, no entanto, irritou diversos setores, especialmente do agro, e pode ser derrubado.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política Moraes libera grupo de oração na casa de Bolsonaro, mas impõe restrições
- Política Brasil apoia plano de paz em Gaza apresentado por Trump
- Política Zucco propõe ampliar isenção do IR com foco em famílias com doenças graves
- Política Vieira vê "nova disposição" dos EUA após aceno de Trump a Lula
- Política Deputados votam hoje isenção do IR para salários até R$ 5 mil
- Política Ministro Sidônio Palmeira participa de evento sobre comunicação pública
- Política Aumento de 390% no Fundo Eleitoral para 2026 é tapa na cara da sociedade
- Política Fundão Eleitoral vai custar R$ 4,9 bilhões em 2026
- Política Ciro Nogueira diz ser "impossível" Tarcísio não disputar Planalto em 2026
- Política STF mantém número de deputados federais para eleições de 2026