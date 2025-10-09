Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou, nesta quinta-feira (9/10), que vai se aposentar do Supremo Tribunal Federal (STF). Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, o ministro, de 67 anos, poderia ficar na Corte até 2033, quando completaria 75 anos.

Em discurso de despedida, Barroso se emocionou e disse que “é hora de seguir outros rumos”. O anúncio foi feito no fim da sessão do STF. “É hora de seguir novos rumos. Não tenho apego ao poder e gostaria de viver a vida que me resta sem as responsabilidades do cargo. Os sacrifícios e os ônus da nossa profissão acabam se transferindo aos familiares e às pessoas queridas”, afirmou Barroso.

Com o anúncio da aposentadoria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá indicar um terceiro nome para o Supremo. No ano passado, foram indicados os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin para a mais alta corte do Judiciário brasileiro.

Barroso assumiu a cadeira do STF em junho de 2013. Agora, o ministro disse que vai para um "retiro espiritual".

Luís Roberto Barroso presidiu o STF nos últimos dois anos, até a semana passada, quando terminou ele concluiu o mandato e passou o bastão para o ministro Edson Fachin.

Nesta semana, durante um evento na Bahia, ele afirmou nesta segunda-feira que é “preciso saber a hora de sair”. A declaração ocorreu durante um seminário jurídico na Bahia.

Perfil

Luís Roberto Barroso nasceu em Vassouras-RJ e é doutor em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Também é professor titular de direito constitucional na Uerj, tem mestrado pela Universidade de Yale (EUA) e pós-doutorado na Universidade de Harvard (EUA). Trabalhou como professor visitante em outras instituições, como na Universidade de Brasília (UnB). No STF, foi presidente de 2023 a 2025.