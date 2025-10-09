STF vai retomar julgamento sobre volta do sistema de controle de bebidas

O caso estará disponível para votação no plenário virtual da Corte de 17 a 24 de outubro - (crédito: Fellipe Sampaio/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu retomar o julgamento que trata do restabelecimento do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) no país — extinto em 2016 pela Receita Federal. A discussão ocorre em meio à crise de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, que tem 24 casos confirmados e outras 235 investigações em andamento.



O caso estará disponível para votação no plenário virtual da Corte de 17 a 24 de outubro. O Sicobe foi instalado pela Casa da Moeda para monitorar a produção de cervejas, refrigerantes e outras bebidas. O objetivo era coibir fraudes e garantir o pagamento de tributos no setor. Foi desativado sob a justificativa de apresentar falhas e baixa eficiência no custo orçamentário.

Os ministros do Supremo devem discutir sobre o impacto fiscal da medida e se mecanismo serve como ferramenta para rastrear a origem das bebidas e identificar produtos falsificados.

Bebidas adulteradas

O governo de São Paulo confirmou nesta semana duas novas mortes por consumo de bebida com metanol, um composto químico de uso industrial, presente em solventes, combustíveis e outros produtos. Com isso, o total de óbitos confirmados subiu para cinco.

Leia também: RS investiga quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Polícia Civil de SP apura se bebidas eram falsas ou adulteradas, ou se o metanol foi usado na higienização de garrafas usadas na fabricação destes produtos.

A principal linha de investigação é o uso de metanol para aumentar o volume de bebida adulterada. A contaminação por metanol usado na limpeza de garrafas reaproveitadas também é uma hipótese.

Ao todo, o Ministério da Saúde confirmou 259 notificações de metanol nas bebidas, sendo 24 casos confirmados e 235 em investigação. Outras 145 suspeitas foram descartadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Ciro Nogueira visita Bolsonaro no Jardim Botânico

Ciro Nogueira visita Bolsonaro no Jardim Botânico Política CPMI do INSS: Viana cobra "urgência" na convocação de irmão de Lula

CPMI do INSS: Viana cobra "urgência" na convocação de irmão de Lula Política Líder do PL agradece Tarcísio por apoio em derrubada da MP dos impostos

