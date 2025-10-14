Em tratamento, Roseana Sarney reforça importância do Outubro Rosa

"Estamos no Outubro Rosa, lembrem-se! O mês da prevenção dessa doença. Quanto mais cedo o tumor for descoberto, maiores as chances de cura. Vale a pena lutar, vale a vida, gente! Um abraço", disse Roseana nas redes sociais - (crédito: Roseany Sarney)

A deputada federal Roseana Sarney Murad (MDB-MA) compartilhou, nesta terça-feira (14/10), um vídeo nas redes sociais em que fala sobre o tratamento contra o câncer de mama triplo negativo. A parlamentar agradeceu o carinho e as mensagens de apoio que tem recebido e aproveitou para reforçar a importância da prevenção, especialmente durante o Outubro Rosa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Já estou há dias sem falar com vocês, mas essas duas últimas semanas não foram fáceis. Aliás, não tem sido fácil enfrentar um câncer de mama triplo negativo. O tratamento é longo, maltrata, mas temos que enfrentar. Por isso eu quero agradecer de todo coração o carinho, as orações e as mensagens que recebo. Tudo isso me dá força e fé para essa jornada”, disse.

Leia também: Roseana Sarney enfrenta novo diagnóstico de câncer de mama e pede orações

A deputada, que revelou o diagnóstico em agosto deste ano, também fez um apelo para que as mulheres mantenham os exames em dia. “Estamos no Outubro Rosa, lembrem-se! O mês da prevenção dessa doença. Quanto mais cedo o tumor for descoberto, maiores as chances de cura. Vale a pena lutar, vale a vida, gente! Um abraço”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roseana Sarney Murad (@roseanasarney)