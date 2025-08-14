Roseana Sarney enfrenta novo diagnóstico de câncer de mama e pede orações

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB-MA), anunciou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (14/8), um novo diagnóstico de câncer de mama. Segundo ela, a descoberta ocorreu durante exames de rotina, e uma cirurgia está prevista para os próximos dias.

Roseana não informou detalhes sobre o estágio da doença nem o local do procedimento, mas pediu orações de amigos e simpatizantes. “Eu tenho certeza que confiando em Deus, tudo vai dar certo”, afirmou.

Leia também: IBGE alerta para falsas pesquisas eleitorais

Esta não é a primeira vez que a deputada enfrenta a doença. Em 1998, durante a campanha à reeleição para o governo do Maranhão, Roseana foi diagnosticada com câncer e passou por quatro cirurgias: remoção de um nódulo no pulmão, retirada de tumor na mama, histerectomia (remoção do útero e ovários) e retirada de nódulos intestinais. O procedimento, conduzido pelo médico Raul Cutait, durou cerca de oito horas.

Em 2002, quando tornou-se pré-candidata à presidência da República pelo extinto PFL, Roseana voltou a ser diagnosticada com câncer de mama e passou por cirurgia para retirada de nódulos em ambas as mamas. Meses depois, retirou à candidatura.

Até 2016, Roseana acumulava 23 cirurgias relacionadas a tumores, benignos e malignos, sendo a primeira realizada aos 19 anos.

Roseana é filha do ex-presidente José Sarney, teve quatro mandatos como governadora e um como senadora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular