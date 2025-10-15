Eduardo Bolsonaro critica Tereza Cristina por não citá-lo em lista de presidenciáveis

O deputado licenciado vem reiterando que pretende disputar a Presidência da República caso seu pai esteja impedido de concorrer - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu, nesta quarta-feira (15/10), a senadora Tereza Cristina (PP-MS), após ela citar possíveis nomes da direita para disputar a Presidência em 2026, sem mencioná-lo. A fala da parlamentar ocorreu em entrevista ao jornal O Globo, na qual defendeu a unidade da oposição em torno de uma candidatura “viável”.

Durante a entrevista, Tereza Cristina afirmou que a direita precisa se articular em torno de um projeto comum e citou Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD-PR) e Michelle Bolsonaro (PL) como possíveis nomes para a disputa. A ausência de Eduardo na lista provocou reação imediata do deputado licenciado nas redes sociais.

Leia também: PGR nega pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro



Em publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar criticou a senadora e ironizou os critérios usados para definir quem seria um nome viável da direita. “Assim, fica parecendo que seu conceito de viabilidade é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal”, escreveu. Ele ainda acrescentou que Tereza seria capaz de representar “interesses dos grandes capitais do país”.

Eduardo também questionou o fato de Ratinho Jr. ter sido lembrado pela senadora, afirmando que as pesquisas “mostram o inverso”. O filho de Jair Bolsonaro (PL), que costuma adotar um tom combativo nas redes, insinuou que a escolha dos nomes reflete disputas internas entre os partidos de oposição.

Leia também: Moraes mantém prisão domiciliar de Bolsonaro e aponta risco de fuga



O parlamentar vem reiterando que pretende disputar a Presidência da República caso seu pai esteja impedido de concorrer. “Não deixa de ser inusitado que todo tipo de sujeito que deu grandes saltos na política, graças à minha família, agora se ache no direito de escolher o próximo candidato a presidente da direita”, afirmou na publicação.

Nos bastidores, aliados relatam que Eduardo tem enfrentado divergências com figuras importantes da oposição, como o ministro Ciro Nogueira e o governador Tarcísio de Freitas. A troca de farpas entre os grupos revela o clima de disputa interna sobre quem deve herdar o espaço político do bolsonarismo nas eleições de 2026.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular