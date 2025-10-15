InícioPolítica
Barroso tem mal-estar e é internado para realizar exames

Suspeita inicial é de um quadro de virose. Ministro do Supremo vai se aposentar no próximo sábado (18/10), em decisão publicada nesta quarta-feira (15/10) no Diário Oficial da União (DOU)

Segundo assessoria do Supremo, Barroso ficará internado durante a noite para passar por uma bateria de exames -
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso passou mal na tarde desta quarta-feira (15/10) e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde está em observação médica. Segundo a assessoria do Supremo, a suspeita inicial é que se trate de uma virose, mas o ministro passará a noite internado para fazer uma bateria de exames e confirmar a causa da indisposição.

O mal-estar ocorreu no mesmo dia em que a aposentadoria antecipada do ministro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Aposentadoria antecipada

Barroso decidiu se aposentar antecipadamente. Ministros podem ocupar a cadeira no Supremo até completarem 75 anos — Barroso tem 67. Ele decidiu deixar a corte após presidi-la nos últimos dois anos, e passou o cargo para o ministro Edson Fachin.

"Conceder aposentadoria, a partir de 18 de outubro de 2025, a Luís Roberto Barroso, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal", diz o decreto.

Nova disputa por vaga

A saída de Barroso da Corte abre uma nova indicação para o presidente Lula. O mais cotado, no momento, é o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias. Também circula o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Há uma nova pressão de movimentos sociais, porém, para que Lula indique uma mulher ao Supremo — algo que ele não fez neste mandato. Desde que assumiu, em 2023, Lula nomeou os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Uma das vagas abertas era ocupada pela ministra Rosa Weber, que foi substituída por Dino.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Luana Patriolino

Repórter

Jornalista há 10 anos, é setorista de Poder Judiciário no Correio Braziliense. Já passou pelo caderno de Cidades e pela Revista do Correio. Tem experiência em site, impresso, rádio e assessorias de imprensa.

Por Victor Correia e Luana Patriolino
postado em 15/10/2025 20:38
