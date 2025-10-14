Lula se reúne com ministros do Supremo para avaliar sucessor de Barroso

Barroso e Lula em cerimônia que marcou um ano da invasão dos prédios dos Três Poderes da República, em Brasília. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na noite desta terça-feira (14/10) com ministros da Suprema Corte para discutir a indicação do substituto de Luís Roberto Barroso, que anunciou recentemente a aposentadoria antecipada. O encontro tem o objetivo de avaliar a aceitação dos nomes cotados e evitar atritos políticos na escolha do novo ministro.

Historicamente, Lula tem consultado magistrados antes de anunciar as indicações. Foi o caso de Cristiano Zanin e Flávio Dino, quando a opinião de ministros foi ouvida como gesto de respeito e aproximação institucional, segundo auxiliares presidenciais.



Leia também: Confira os nomes cotados para a vaga de Barroso no STF

Com postura moderada, o advogado-geral da União, Jorge Messias, é apontado como o favorito do presidente. Entretanto, dentro do Supremo, há maior simpatia pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o que pode tornar a decisão mais delicada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O petista já sinalizou que o critério central da escolha será a confiança pessoal, adotado também nas nomeações anteriores. A decisão do presidente ocorre em um momento de grande atenção política, especialmente às vésperas das eleições.