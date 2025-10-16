INSS suspende programa para reduzir filas por falta de recursos

Servidores e peritos do INSS deixarão de receber bônus por processos extras concluídos até que o programa seja retomado - (crédito: Mercado Hoje)

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Junior, determinou a suspensão do programa criado pelo governo federal para reduzir a final no acesso aos benefícios e aposentadorias.

Em ofício enviado ao Ministério da Previdência, Waller Junior solicitou um valor de R$ 89,1 milhões para retomar o trabalho, que deve ser remanejado do orçamento da pasta. O Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) paga um bônus a servidores que concluírem processos extras, além de suas metas.

Leia também: Mutirão vai tirar 2 milhões de brasileiros da fila de benefícios do INS

O programa visa reduzir a grande fila no INSS, com mais de 2,63 milhões processos em andamento. Ele foi criado em abril deste ano por meio de Medida Provisória (MP), e transformado em lei em setembro.

A medida paga um bônus de R$ 68 por processo extra concluído por servidores e de R$ 75 por perícia médica. Para receber os valores, os profissionais devem estar em dia com suas metas usuais, e não podem dever horas. O programa tinha um orçamento de R$ 200 milhões para este ano.

Leia também: Lula sanciona lei que cria programa de bônus para reduzir fila do INSS

Segundo o ofício enviado pelo INSS ao Ministério da Previdência, a suspensão é "temporária e necessária" devido à falta de recursos para o programa.