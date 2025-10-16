InícioPolítica
Paralisação

INSS suspende programa para reduzir filas por falta de recursos

Em ofício, órgão pediu o remanejamento de R$ 89,1 milhões ao Ministério da Previdência para dar continuidade ao Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB). Fila está em 2,6 milhões de processos

Servidores e peritos do INSS deixarão de receber bônus por processos extras concluídos até que o programa seja retomado - (crédito: Mercado Hoje)
Servidores e peritos do INSS deixarão de receber bônus por processos extras concluídos até que o programa seja retomado - (crédito: Mercado Hoje)

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Junior, determinou a suspensão do programa criado pelo governo federal para reduzir a final no acesso aos benefícios e aposentadorias. 

Em ofício enviado ao Ministério da Previdência, Waller Junior solicitou um valor de R$ 89,1 milhões para retomar o trabalho, que deve ser remanejado do orçamento da pasta. O Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) paga um bônus a servidores que concluírem processos extras, além de suas metas.

O programa visa reduzir a grande fila no INSS, com mais de 2,63 milhões processos em andamento. Ele foi criado em abril deste ano por meio de Medida Provisória (MP), e transformado em lei em setembro.

A medida paga um bônus de R$ 68 por processo extra concluído por servidores e de R$ 75 por perícia médica. Para receber os valores, os profissionais devem estar em dia com suas metas usuais, e não podem dever horas. O programa tinha um orçamento de R$ 200 milhões para este ano.

Segundo o ofício enviado pelo INSS ao Ministério da Previdência, a suspensão é "temporária e necessária" devido à falta de recursos para o programa.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 16/10/2025 00:10
SIGA
x