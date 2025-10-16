CPMI do INSS vota convocação de Frei Chico, irmão de Lula

O sindicalista José Ferreira da Silva, conhecido como 'Frei Chico', irmão do presidente Lula - (crédito: Sindnapi/Reprodução)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS deve votar, nesta quinta-feira (16/10), requerimentos para convocar José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi). A expectativa é de que aliados do governo tentem barrar o pedido, diante do avanço das investigações sobre supostos desvios de recursos no sindicato.

A reunião está marcada para esta manhã e deve começar com a análise de mais de 100 requerimentos, incluindo a quebra de sigilo do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi. A movimentação ocorre dias após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de cerca de R$ 390 milhões em bens do Sindnapi, por suspeita de irregularidades em descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões. Frei Chico, apesar de ocupar cargo na diretoria, não é investigado.



Além da convocação do irmão de Lula, a comissão deve votar pedidos de prisão preventiva do presidente do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho, acusado pelo relator Alfredo Gaspar (União-AL) de comandar o esquema. A oposição alega que o sindicato teve um salto de arrecadação de R$ 23 milhões, em 2020, para R$ 154 milhões, em 2024.

A sessão também deve ouvir Cícero Marcelino de Souza Santos, ligado à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), uma das entidades suspeitas de intermediar irregularidades junto ao INSS. Segundo a Polícia Federal, Cícero atuava como operador de contratos e repasses sob investigação, em um esquema bilionário de cobranças ilegais contra aposentados e pensionistas.

