Barroso fala com a imprensa após alta hospitalar

Barroso fala com a imprensa após saída de hospital em Brasília - (crédito: Mariana Menhô)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso deixa hospital nesta quinta-feira (15/10),na Asa Sul após receber alta hospitalar. À imprensa ele frisou que está bem e considerou o episódio como “um susto”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Barroso foi levado ao pronto-socorro do hospital Sírio libanês na tarde de quarta-feira (15/10), após passar mal durante compromissos oficiais. A equipe médica suspeita que o episódio tenha sido causado por uma virose.

Leia também: Barroso recebe alta médica após internação em Brasília

Por precaução, o ministro permaneceu em observação durante a noite e foi submetido a uma bateria de exames, que descartaram qualquer complicação mais grave.

Na última semana, o ministro anunciou sua deixaria o STF. Nesta quarta-feira, foi aposentadoria com a publicação no Diário Oficial da União. Todavia, Barroso deixará a Suprema Corte apenas no sábado (18/10). A saída de Barroso do STF foi antecipada, visto que ele poderia permanecer no cargo até 2032.

A aposentadoria de Barroso abrirá uma nova vaga no (STF. Está será a terceira indicação à Corte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste mandato. Em 2023, Lula já indicou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino para o tribunal.