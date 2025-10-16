InícioPolítica
Barroso recebe alta médica após internação em Brasília

Após sentir um mal-estar na tarde de quarta-feira, ministro do STF foi internado no Sírio-Libanês com suspeita de virose; ele passa bem e já está de alta

Barroso foi levado ao pronto-socorro da unidade na tarde de quarta-feira (15/10), após passar mal durante compromissos oficiais - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O ministro Luís Roberto Barroso, aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (16/10). Ele passa bem e deixou o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.  

Barroso foi levado ao pronto-socorro da unidade na tarde de quarta-feira (15/10), após passar mal durante compromissos oficiais. A equipe médica suspeita que o episódio tenha sido causado por uma virose. Por precaução, o ministro permaneceu em observação durante a noite e foi submetido a uma bateria de exames, que descartaram qualquer complicação mais grave.

Nesta quarta-feira (15), foi publicada no Diário Oficial da União a sua aposentadoria antecipada do STF, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 16/10/2025 12:28 / atualizado em 16/10/2025 12:32
