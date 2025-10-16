Barroso recebe alta médica após internação em Brasília

Barroso foi levado ao pronto-socorro da unidade na tarde de quarta-feira (15/10), após passar mal durante compromissos oficiais - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro Luís Roberto Barroso, aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (16/10). Ele passa bem e deixou o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Barroso foi levado ao pronto-socorro da unidade na tarde de quarta-feira (15/10), após passar mal durante compromissos oficiais. A equipe médica suspeita que o episódio tenha sido causado por uma virose. Por precaução, o ministro permaneceu em observação durante a noite e foi submetido a uma bateria de exames, que descartaram qualquer complicação mais grave.

Leia também: Barroso tem mal-estar e é internado para realizar exames



Nesta quarta-feira (15), foi publicada no Diário Oficial da União a sua aposentadoria antecipada do STF, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.