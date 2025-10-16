Barroso recebe alta médica após internação em Brasília

O ministro Luís Roberto Barroso, aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (16/10). Ele passa bem e deixou o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Barroso foi levado ao pronto-socorro da unidade na tarde de quarta-feira (15/10), após passar mal durante compromissos oficiais. A equipe médica suspeita que o episódio tenha sido causado por uma virose. Por precaução, o ministro permaneceu em observação durante a noite e foi submetido a uma bateria de exames, que descartaram qualquer complicação mais grave.
Nesta quarta-feira (15), foi publicada no Diário Oficial da União a sua aposentadoria antecipada do STF, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
Saiba Mais
- Política Base aliada barra convocação de irmão de Lula na CPMI do INSS
- Política CPMI do INSS adia votação de quebras de sigilo de Carlos Lupi
- Política Senado ouve trabalhadores sobre proposta de isenção do IR até R$ 5 mil
- Política Governo ganha tempo com o cancelamento de sessão; entenda
- Política CPMI do INSS vota convocação de Frei Chico, irmão de Lula
- Política Alcolumbre atende ao governo e cancela sessão para analisar vetos de Lula