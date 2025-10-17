Lula passa o dia no Alvorada e recebe ministros e dirigentes para reuniões internas

A expectativa é que o petista mantenha o formato de despachos internos durante o fim de semana, antes de retomar compromissos públicos na próxima segunda-feira (20) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Em meio à expectativa para o anúncio de quem ocupará a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedica esta sexta-feira (17/10) a uma série de despachos internos no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. De acordo com a agenda do dia, o chefe do Executivo permanecerá no local ao longo de todo o dia, em reuniões com ministros e dirigentes do governo e do Partido dos Trabalhadores (PT).

Pela manhã, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de Imprensa da Secom, Laércio Portela, estiveram no Alvorada para encontro com o presidente. A reunião deve tratar de temas relacionados à estratégia de comunicação do governo e da agenda institucional das próximas semanas.

Também participam das atividades no Palácio a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. A presença das duas deve incluir discussões sobre pautas políticas e ambientais, além de alinhamentos para compromissos partidários e de governo.

Pela tarde, o presidente Lula vai receber a secretária-Executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e o chefe do Cerimonial da Presidência da República, Fernando Igreja. E está prevista ainda, ao fim doa dia, a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que volta dos Estados Unidos, após encontro na Casa Branca com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

A previsão é de que o chefe do Executivo mantenha o formato de despachos internos durante o fim de semana, antes de retomar compromissos públicos na próxima segunda-feira (20).

