Jorge Messias sobe nas apostas e deve ser indicado por Lula ao STF

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, é hoje o nome mais cotado para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo fontes do Palácio do Planalto ouvidas pelo Correio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve oficializar a indicação a qualquer momento.

Com a escolha, Messias passará por sabatina no Senado, etapa obrigatória para que o nome seja aprovado e ele possa assumir o cargo de ministro do Supremo.

A indicação de Messias vem sendo defendida por lideranças do PT e de aliados próximos a Lula, que enxergam no atual advogado-geral uma figura de confiança e alinhada ao projeto político do presidente. Entre os nomes avaliados para a vaga, o ministro era o que mantinha relação mais próxima com o chefe do Executivo.

De acordo com interlocutores do governo, a decisão de Lula também reflete uma tentativa de evitar frustrações com futuras decisões do tribunal. O presidente já demonstrou desapontamento com antigos indicados — como o ministro Dias Toffoli e o aposentado Joaquim Barbosa, que conduziu o julgamento do mensalão.

“Ele quer colocar alguém de confiança e que ficará muito tempo”, afirmou uma fonte do Planalto.