Lula indica Jorge Messias à vaga deixada por Barroso no STF

Para que Messias possa assumir o cargo de ministro do Supremo, ele terá que passar por uma sabatina no Senado - (crédito: Emanuelle Sena/AscomAGU)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, nesta quinta-feira (20/11), o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada por Luís Roberto Barroso. Está é a terceira indicação à Corte feita pelo petista neste mandato, que já teve a indicação dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino para a Suprema Corte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A escolha de Messias reflete uma relação mais próxima com Lula em comparação com outros nomes que estavam em avaliação para a vaga. Interlocutores do governo sugerem que a decisão de Lula também visa evitar frustrações com futuras decisões do tribunal.

Para que Messias possa assumir o cargo de ministro do Supremo, ele terá que passar por uma sabatina no Senado. A expectativa é que o indicado do presidente não tenha uma vitória tão exitosa, visto que havia uma mobilização significativa na Casa em favor do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era um dos nomes cotados para ser indicado à vaga.

Leia também: Lula cobra autocrítica da esquerda em congresso do PCdoB

Vaga deixada por Barroso

A vaga a ser preenchida por Messias foi aberta após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, formalizada por Lula em 15 de outubro por meio de um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Barroso havia assumido a cadeira no Supremo em 2013, após indicação da então presidente Dilma Rousseff. Ele poderia permanecer na Corte até março de 2033, momento em que atingiria a idade limite de 75 anos.

Sobre Messias

Jorge Messias, 44 anos, é procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Ele é graduado em direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e tem títulos de mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB).

Leia também: Lula cobra autocrítica da esquerda em congresso do PCdoB

Antes de assumir a AGU, Messias ocupou diversos cargos de destaque, incluindo o de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, além de consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Nota oficial do presidente Lula sobre a indicação de Jorge Messias ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira, 20 de novembro, o nome do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. A oficialização da indicação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023, Jorge Messias é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília - UnB (2018) e doutor pela mesma universidade (2023), onde lecionou como professor visitante.

Foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e Consultor Jurídico do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

A partir da indicação, o nome de Jorge Messias deverá passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e aprovação pelo Plenário do Senado Federal.