Lula fala em investir mais de R$ 100 milhões em cursinhos populares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste sábado (18/10) a abertura de chamada pública da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. O investimento previsto é de R$ 108 milhões, com meta de apoiar até 500 cursinhos em 2026.

O movimento integra a estratégia do Palácio do Planalto de consolidar políticas educacionais voltadas ao acesso ao Ensino Superior. O anúncio foi feito durante participação do petista em um "aulão" preparatório para o Enem, em São Bernardo do Campo (SP).

"O Brasil do futuro será melhor do que o Brasil do presente. Ninguém na idade de vocês tem o direito de desistir", discursou o presidente aos estudantes presentes. Na ocasião, Lula voltou a defender que o país precisa "exportar conhecimento, inteligência", e não apenas commodities como soja, milho e minério de ferro.

O primeiro edital da CPOP, lançado ainda neste governo, beneficiou 384 cursinhos e mais de 12,1 mil estudantes em todas as regiões do país, com investimento de R$ 74 milhões. Cada unidade contemplada recebeu até R$ 163,2 mil para custear professores, coordenadores e equipe técnico-administrativa, além de auxílio-permanência de R$ 200 mensais para até 40 alunos.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ressaltou que a rede de cursinhos populares já existia, "mas não tinha o apoio do poder público". "Hoje, 384 cursinhos populares estão sendo apoiados pelo Ministério da Educação e pelo governo do presidente Lula", afirmou o ex-governador do Ceará.

A CPOP tem como objetivos declarados fortalecer cursinhos pré-vestibulares, populares e comunitários, elaborar orientações focadas no Enem e preparar estudantes — com ênfase em pessoas negras e indígenas — para ampliar o acesso ao Ensino Superior.