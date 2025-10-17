Messias posta sobre paz, esperança e desafios da Justiça com música de Bob Dylan

Messias é integrante da Igreja Batista e poderia aproximar a bancada evangélica de Lula - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Nome mais cotado a ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, postou, nesta sexta-feira (17/10), mensagem em que deseja “um fim de semana de paz e esperança”. O post foi publicado ao som de Blowin’ in the Wind, de Bob Dylan, acompanhando foto e legenda.

Messias escreveu em sua rede social que a canção "nos chama à serenidade e à escuta interior, mas também a agir diante dos desafios coletivos de justiça e solidariedade”.

Ainda de acordo com o ministro, a música de Bob Dylan “encoraja o espírito humano a atitudes transformadoras”. Ele acrescentou que “os desafios de paz e fraternidade estão por aí, soprados pelo vento, perceptíveis àqueles que têm fé e escutam o coração”.





Judiciário e governo esperam que o presidente Luiz Inácio da Silva assine, ainda hoje, a nomeação do ministro da Advocacia-Geral da União para ocupar a vaga de Barroso no STF. Messias é integrante da Igreja Batista e poderia aproximar a bancada evangélica a Lula.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

