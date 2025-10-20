Lula lança programa de fomento ao crédito para reformas de casas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura, na tarde desta segunda-feira (20/10), em cerimônia no Palácio do Planalto, o Programa Reforma Casa Brasil. A iniciativa, segundo o governo, visa facilitar o acesso a crédito das famílias para que sejam realizadas reformas e adequações de residências brasileiras.

Desenvolvida pelo Ministério das Cidades em parceria com a Caixa, o Programa Reforma Casa Brasil oferecerá linha de crédito a famílias com renda de até R$ 9.600. O recurso do financiamento para essas famílias abrangerá R$ 30 bilhões oriundos do Fundo Social.

As taxas de juros do empréstimo ofertado pelo programa vai variar conforme a faixa de renda mensal das famílias:

Faixa 1: renda de até R$ 3.200, juros a partir de 1,17% ao mês

Faixa 2: renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, juros de 1,95% ao mês

Acima de R$ 9.600: condições estabelecidas pela Caixa

O banco afirma ter destinado R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para rendas superiores a R$ 9.600.



