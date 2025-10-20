Lula deve nomear Boulos e indicar Messias ao STF antes de embarcar para a Ásia

A indicação de Messias a ministro do STF é dada com certa nos bastidores. Ele deve ocupar a vaga deixada pelo ministro aposentado Luís Roberto Barroso - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode anunciar ainda nesta segunda-feira (20/10) a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) como ministro de Estado e a indicação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, como ministro do STF.

A expectativa é que os anúncios sejam feitos antes que Lula embarque para a Ásia, amanhã (21), onde ficará até a próxima semana.

A escolha de Messias ao STF é dada como certa. Ele é o principal cotado para assumir a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou de forma antecipada no sábado (18).

Também foram cotados o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas.

Mudança na Esplanada

Já Boulos deve substituir o ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência. A pasta é responsável principalmente pela articulação da Presidência com movimentos sociais.

O deputado federal é cotado para a vaga ao menos desde o início do ano. Porém, a troca ainda não ocorreu. A troca deve ser discutida em reunião entre Lula e Macêdo marcada para às 18h de hoje, e anunciada após a conversa.

Lula viaja para a Indonésia amanhã (21). Depois, segue para a Malásia, onde fará uma visita de Estado e participará da Cúpula da Asean. Ele volta ao Brasil apenas na próxima semana. Por isso, a expectativa no Planalto é que ele oficialize as nomeações antes de embarcar.