Boulos diz que não deve disputar eleições de 2026, mas não fecha portas

Novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o deputado Guilherme Boulos (PSol-SP) afirmou, nesta quarta-feira (22/10), que pretende ficar no novo cargo até o fim do governo — o que dificultaria uma possível candidatura em 2026 — mas não confirmou que não vai se candidatar. Ele negou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha feito algum combinado para barrar sua candidatura do ano que vem.

"Não é nenhum combinado. [...] Isso não foi verdade", disse em entrevista à Globonews. Boulos destacou que teve conversas com o presidente sobre definições eleitorais, como o Senado em São Paulo, mas acredita que o prazo do tempo do governo inviabiliza qualquer candidatura no ano que vem.

“Veja, é uma questão de habilidade eu entrar no governo agora em outubro para sair em abril, que é o prazo para desincompatibilizar para ser candidato. Que trabalho você consegue fazer com começo, meio e fim?”, ponderou. “Minha missão como ministro é rodar todos os estados do país e discutir as prioridades com o povo nesse tempo.”

Boulos, contudo, não fechou totalmente as portas para disputar as próximas eleições. Ressaltou que o cenário eleitoral só será realmente definido em 2026.

"A minha perspectiva é permanecer no governo até o fim. Agora, as definições eleitorais, elas se dão no ano que vem, quando os palanques se fecharem. A gente ainda nem sabe quem vão ser os candidatos a governador e senador de São Paulo, tanto de esquerda, quanto de direita”, completou.

