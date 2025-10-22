InícioPolítica
Boulos diz que não deve disputar eleições de 2026, mas não fecha portas

O novo ministro da Secretária-Geral da Presidência contou que tem o objetivo de ficar no governo até o fim, mas não confirmou que não irá se candidatar. "As definições eleitorais se darão no ano que vem, quando os palanques se fecharem."

Principal missão de Boulos como ministro do governo Lula, segundo ele, é "rodar todos os estados do país e discutir as prioridades com o povo nesse tempo" - (crédito: Ricardo Stucker / Presidência da República)
Novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o deputado Guilherme Boulos (PSol-SP) afirmou, nesta quarta-feira (22/10), que pretende ficar no novo cargo até o fim do governo — o que dificultaria uma possível candidatura em 2026 — mas não confirmou que não vai se candidatar. Ele negou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha feito algum combinado para barrar sua candidatura do ano que vem.

"Não é nenhum combinado. [...] Isso não foi verdade", disse em entrevista à Globonews. Boulos destacou que teve conversas com o presidente sobre definições eleitorais, como o Senado em São Paulo, mas acredita que o prazo do tempo do governo inviabiliza qualquer candidatura no ano que vem.

“Veja, é uma questão de habilidade eu entrar no governo agora em outubro para sair em abril, que é o prazo para desincompatibilizar para ser candidato. Que trabalho você consegue fazer com começo, meio e fim?”, ponderou. “Minha missão como ministro é rodar todos os estados do país e discutir as prioridades com o povo nesse tempo.”

Boulos, contudo, não fechou totalmente as portas para disputar as próximas eleições. Ressaltou que o cenário eleitoral só será realmente definido em 2026.

"A minha perspectiva é permanecer no governo até o fim. Agora, as definições eleitorais, elas se dão no ano que vem, quando os palanques se fecharem. A gente ainda nem sabe quem vão ser os candidatos a governador e senador de São Paulo, tanto de esquerda, quanto de direita”, completou.

Letícia Corrêa

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa
postado em 22/10/2025 16:45 / atualizado em 22/10/2025 17:16
