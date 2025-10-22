InícioPolítica
GOVERNO LULA

Boulos vai priorizar diálogo com motoristas e entregadores de aplicativo

Como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos deve coordenar relações políticas com diversos setores da sociedade. O presidente Lula o encarregou de dialogar, principalmente com "a nova classe trabalhadora"

Boulos:
Boulos: "A Uber não enche um pneu, mas cobra uma parte significativa do lucro" - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o deputado Guilherme Boulos (PSol-SP), destacou, nesta quarta-feira (22/10), que a principal missão dele no cargo será passar por todos os estados do país e dialogar com o povo brasileiro sobre demandas para o governo. O congressista comentou que as reivindicações de trabalhadores de plataforma — motoristas e entregadores de aplicativo — são prioritárias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Leia também: Boulos diz que não deve disputar eleições de 2026, mas não fecha portas

De acordo com ele, essa prioridade se deve às condições precárias de trabalho que esses prestadores de serviço recebem, como também à vontade da esquerda de recuperar o antigo público alvo da ideologia: o trabalhador. Boulos declarou que a "nova classe trabalhadora” é mais flexível e dispersa do que a antiga, tão mobilizada pelo PT, e reviver essa mobilização faz parte do trabalho dele como ministro.

"Nós temos que responder a esse fenômeno. Parte da minha missão é essa, vamos dialogar com esses trabalhadores, com esses novos trabalhadores, com essas novas periferias", afirmou em entrevista à Globonews.

  • Leia também: Boulos no governo Lula: qual será a função do deputado como ministro da Secretaria-Geral da Presidência

A partir do diálogo, o deputado pretende criar propostas para gerar direitos para os trabalhadores, mas respeitando o grau de flexibilidade na relação e no tempo que eles próprios prezam. Essa fala vem depois da desaprovação, principalmente dos próprios prestadores de serviço de aplicativos, com uma proposta encaminhada ao Congresso, enviada pelo Ministério do Trabalho.

O deputado disse entender as críticas, pois acredita que a esquerda se equivocou, “porque quer colocar a legislação trabalhista que a esquerda acredita para eles, sem escutá-los, mas precisa ser ajustado no discurso e prática”.

Boulos já revelou três reivindicações que deve levar para propostas. Segundo ele, essas queixas foram faladas pelos próprios trabalhadores, quando era deputado e fez textos sobre o tema. São elas:

  • Remuneração mínima: “A Uber não enche um pneu, mas cobra uma parte significativa do lucro”, falou. O objetivo é criar uma contribuição mínima para o trabalhador, em cada viagem ou entrega;

  • Seguro ou vínculo previdenciário: O futuro ministro reclamou que o seguro não funcionaria só para uma aposentadoria, mas também para garantir o sustento das famílias, em casos de acidentes. Ele enfatizou que isso não deve significar jornadas “amarradas”.

  • Transparência do algoritmo: "Hoje esse trabalhador, eles são dirigidos por algoritmos, mas não há nenhuma transparência de como isso funciona, e é essencial que isso seja feito", falou.

* Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

  • Google Discover Icon
LC
LC

Letícia Corrêa

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa
postado em 22/10/2025 18:56 / atualizado em 22/10/2025 19:00
SIGA
x