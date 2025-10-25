Trump sinaliza possível redução do tarifaço sob "circustâncias corretas"

Presidente dos EUA não especificou quais seriam as condições para um acordo com o Brasil - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, pela primeira vez, que há a possibilidade de reduzir as tarifas impostas ao Brasil. A declaração foi feita durante o embarque do norte americano para a Malásia, neste sábado (25/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Trump também declara que irá se encontrar com o presidente Lula em Kuala Lumpur, durante a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). “Eu acredito que vamos nos encontrar de novo, nos encontramos na [Assembleia Geral das] Nações Unidas, brevemente”, afirma em áudio divulgado pela Casa Branca.

Sobre as tarifas, o presidente dos EUA afirma que a redução pode acontecer em “circunstâncias corretas”. Ele não especificou quais seriam as condições para essa negociação. A administração Trump impôs tarifas de 50% a produtos brasileiros em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia também: Líder do PT entra com representação contra Flávio Bolsonaro por ataque à soberania brasileira



Lula também tem se mostrado favorável ao diálogo e disposto a fechar um acordo com os EUA. “Se eu não acreditasse que fosse possível fazer um acordo, eu não participaria da reunião. Se bem que o acordo certamente não será feito amanhã ou depois de amanhã. Ele será feito pelos negociadores, que vão ter que sentar junto com o pessoal do governo americano para negociar”, afirmou em coletiva.