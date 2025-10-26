Lula destaca diálogo "franco e construtivo" com Trump na Malásia

Lula e Trump se encontram na Malásia durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, na manhã deste domingo (26/10), no horário de Brasília, uma foto ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após um encontro entre os líderes durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lumpur, na Malásia. A reunião começou às 15h30 no horário local (4h30 em Brasília) e durou cerca de 45 minutos.

"Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo (horário local), na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras”, escreveu Lula em um post no Instagram.

Este foi o primeiro encontro oficial entre os dois desde uma breve conversa durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro, em Nova York. A reunião ocorre em meio à tensão provocada pela decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e aplicar sanções a autoridades do país por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante conversa com jornalistas, Trump afirmou ser "uma honra" se reunir com Lula e demonstrou otimismo quanto à relação bilateral. "Nós vamos discutir tarifas um pouco. Nós sabemos o que cada um quer", disse o republicano, acrescentando acreditar que os dois países poderão chegar a “bons acordos”.

Questionado sobre Jair Bolsonaro, Trump declarou “se sentir mal” pela situação enfrentada pelo ex-presidente brasileiro, mas evitou comentar se o tema faria parte da conversa com Lula.

Lula, por sua vez, destacou que a pauta do encontro foi “extensa” e defendeu que não há motivos para desavenças entre Brasil e Estados Unidos. Segundo ele, o diálogo é essencial para restaurar a confiança mútua e avançar em temas comerciais e ambientais.

