Zema celebra união entre Novo e PSD durante filiação de vice

O chefe do Executivo mineiro já anunciou sua pré-candidatura e vem articulando alianças regionais e nacionais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), celebrou a aliança entre o Novo e o PSD durante o ato de filiação do vice-governador, Mateus Simões, à legenda comandada por Gilberto Kassab. O evento, realizado nesta segunda-feira (27/10), simbolizou a aproximação entre as duas siglas, que devem caminhar juntas nas eleições do próximo ano.

Zema afirmou que a parceria tem boas perspectivas e que a união política deve se manter sólida. “Ano que vem, Mateus, você pode contar comigo que estaremos juntos, e eu conto com todos vocês. Essa turma precisa sair unida e trazer mais pessoas para o nosso time. Quero dizer ao Kassab que esse casamento tem tudo para dar certo”, declarou o governador durante a cerimônia.



A movimentação ocorre em meio ao fortalecimento dos planos de Zema para disputar a Presidência da República em 2026. O chefe do Executivo mineiro já anunciou sua pré-candidatura e vem articulando alianças regionais e nacionais, enquanto Simões se prepara para disputar a sucessão no governo de Minas.



Em suas redes sociais, o vice-governador comentou a mudança de legenda e destacou a importância da nova fase política. “A gente está reunindo um volume de gente em torno da discussão do ano que vem que vai fazer a diferença para Minas. Isso me anima para que a gente possa começar a construir a sucessão do governador de uma forma muito bacana”, afirmou.



Durante o evento, Kassab também destacou o papel de Zema no cenário político e reforçou a aposta do PSD na parceria. “Zema, você agora é nosso líder, quem dará a voz de comando. Estaremos ao seu lado. Quero ter um candidato a presidente da República como Romeu Zema”, disse o dirigente partidário.



Ao final da cerimônia, Kassab dirigiu-se a Simões e deixou clara a intenção de vê-lo na disputa pelo governo mineiro. “Nosso projeto é te eleger governador de Minas Gerais”, enfatizou, selando o novo alinhamento político que deve marcar a corrida eleitoral no estado.

