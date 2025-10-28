CPMI ouve empresário e piloto ligados ao "Careca do INSS"; acompanhe

Os parlamentares da CPMI ouvem o piloto Henrique Traugott Binder Galvão (na bancada, à direita), na manhã desta terça-feira - (crédito: Danandra Rocha)

Marcada para as 9h, a oitiva da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS desta terça-feira (28/10) começou com atraso. Os parlamentares ouvem hoje o empresário Domingos Sávio de Castro e o piloto Henrique Traugott Binder Galvão, ambos apontados como peças importantes para compreender o esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. Ambos têm ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, chamado “Careca do INSS”.

A sessão começou com o depoimento do piloto Henrique Galvão, apenas como testemunha, por sua relação com Silas da Costa Vaz, ligado à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Galvão realizou diversos voos em aeronaves associadas a Silas, o que, segundo o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), pode ajudar a identificar passageiros e eventuais ligações com o esquema.

Ele pode “oferecer informações relevantes sobre possíveis conexões com práticas fraudulentas que afetaram milhões de aposentados e pensionistas”, justificou Gaspar no pedido de convocação.

Questionado se durante suas viagens carregou algum volume de dinheiro, o depoente afirmou que “não”. Também negou qualquer contato com o Careca do INSS, pois, segundo ele, só o conhece “por meio da televisão”.

Para justificar a ida do segundo depoente, Domingos Sávio, o deputado Alfredo Gaspar explicou que o empresário mantém vínculos financeiros com entidades suspeitas de repassar valores ao grupo de Antônio Carlos Camilo Antunes.

Documentos obtidos pela CPMI indicam que empresas ligadas ao empresário, como a DM&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros, transferiram cerca de R$ 2 milhões para o Careca do INSS. Castro também aparece como sócio de Antunes na ACDS Call Center, além de ter atuado como procurador da Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (Abapen).

Outro ponto sob investigação é o repasse de R$ 540,5 mil da Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social (Abrasprev) a Domingos Sávio.

