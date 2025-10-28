Lula diz voltar ao Brasil da Ásia com "sentimento de dever cumprido"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (28/10) que retorna ao Brasil com “sentimento de dever cumprido”, após viagem ao Sudeste Asiático na última semana. Em postagem nas redes sociais, o petista destacou os principais pontos de sua agenda na Indonésia e na Malásia.

Segundo o chefe do Executivo, o Brasil conseguiu a abertura de seis novos mercados na Malásia e participou pela primeira vez de uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Lula citou ainda os encontros bilaterais com líderes dos Estados Unidos, Singapura e do Vietnã. O principal objetivo da agenda foi a aproximação comercial com países da região, como resposta ao aumento de tarifas por parte dos Estados Unidos.

“Agora retorno ao Brasil com novos acordos firmados, mercados abertos e relações diplomáticas fortalecidas. Trago comigo o sentimento de dever cumprido, e a certeza de que o Brasil voltou a ocupar o lugar que merece no mundo”, escreveu em suas redes sociais.

O presidente publicou um resumo da viagem, que durou uma semana, incluindo o deslocamento de avião. A chegada dele a Brasília está prevista para as 20h40 de hoje.

Encerrei nesta segunda uma produtiva viagem à Ásia: A primeira visita de um presidente brasileiro à Indonésia desde 2008, e a primeira à Malásia em 30 anos.



A Indonésia é parceira estratégica do Brasil. O quarto país mais populoso do mundo, e a principal economia da… pic.twitter.com/bI1qi9kQKM — Lula (@LulaOficial) October 28, 2025

Reunião com Donald Trump

Ainda na viagem à Ásia, o petista se reuniu pela primeira vez com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Kuala Lumpur. A reunião tratou das sanções impostas pelo governo norte-americano ao Brasil, incluindo sobretaxa contra produtos e punições contra autoridades brasileiras, como a suspensão de vistos.

“Esta viagem teve um forte caráter econômico e empresarial”, escreveu ainda Lula. “Reforço sempre que os governos abrem caminhos, mas são os empresários que os percorrem. Voltamos da Ásia com novas oportunidades de investimento e comércio em setores como semicondutores, sustentabilidade e biotecnologia”, acrescentou.

