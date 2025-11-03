"O mundo está aberto ao Brasil", afirmou o ministro da saúde Alexandre Padilha

Ele afirmou que hoje, o país vive um novo momento de abertura e retomada das relações internacionais, com foco em cooperação tecnológica e produção de medicamentos - (crédito: Vanilson Oliveira / CB / DA Press)

São Paulo - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira (30/10) que o Brasil está buscado atrair mais investimentos e transferência de tecnologia com parceiros estratégicos, como Estados Unidos, Inglaterra, China e Índia.

Ele afirmou que o país vive um novo momento de abertura e retomada das relações internacionais, com foco em cooperação tecnológica e produção de medicamentos.

A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa, logo após a sua participação como palestrante no 29º Congresso da Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), em São Paulo, evento que discutiu “A nova ordem mundial da saúde”. Ele foi o palestrante do 1 painel: Perspectivas da saúde no Brasil.

Padilha contou que o Brasil firmou uma nova parceria com os Estados Unidos que vai transferir tecnologia para o Instituto Butantan, principal produtor de imunobiológicos do Brasil, responsável por grande porcentagem da produção nacional de soros hiperimunes e grande volume da produção nacional de antígenos vacinais, que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

“Estamos trazendo tecnologias dos hospitais inteligentes da China e da Índia. Fechamos mais uma grande parceria para a produção da vacina contra a bronquiolite, com transferência de tecnologia dos Estados Unidos para o Butantan”, destacou.



Ele afirmou que esse efeito foi graças a postura firme que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou, logo após as taxações e sanções americanas contra o Brasil, como as tarifas de importação que passou a ser de 50%. “O mundo está aberto para o Brasil. A partir da postura firme do presidente Lula, de respeitar outros países, mas exigir respeito, esperamos que as negociações econômicas se tornem cada vez mais positivas”, disse Padilha.



O ministro do Supremo Tribunal Superior (STF), Dias Toffoli participou da abertura do evento. Já o ministro aposentado Luís Roberto Barroso e ministro da Fazenda Fernando Haddad estão presentes como palestrante.